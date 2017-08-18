Лента новостей

СПОРТ

Ростовские полицейские завоевали золото Всемирных игр

15:35 Пятница, 18.08.2017

Ростовские стражи порядка поднялись на высшую ступеньку пьедестала на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе по мини-футболу. Чтобы попасть в финал, донская дружина одолела команды Мексики и Испании. А в последнем турнире полицейские с берегов Дона оставили позади уже соотечественников — сотрудников МВД из Санкт-Петербурга. Это уже третье подряд золото, которое берут полицейские Ростова на всемирном соревновании.

Еще темы рубрики

18 августа 2017
Ростовские полицейские завоевали золото Всемирных игр
18 августа 2017
165 марафонов за 83 года: донской спортсмен-любитель Николай Нечаев пропагандирует бег
17 августа 2017
Товарищеский матч ГК «Ростов-Дон» — «Бухарест» закончился вничью
17 августа 2017
В ближайшее воскресенье в Шахтах пройдут соревнования по мотоциклетному кроссу

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.