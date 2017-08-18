Ростовские полицейские завоевали золото Всемирных игр

Ростовские стражи порядка поднялись на высшую ступеньку пьедестала на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе по мини-футболу. Чтобы попасть в финал, донская дружина одолела команды Мексики и Испании. А в последнем турнире полицейские с берегов Дона оставили позади уже соотечественников — сотрудников МВД из Санкт-Петербурга. Это уже третье подряд золото, которое берут полицейские Ростова на всемирном соревновании.