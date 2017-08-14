Ростовские правоохранители на XVII Всемирных играх одержали первые победы
Первые победы ростовских правоохранителей в составе российской сборной на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных 2017 года — они одолели команду из Чикаго и Китая. Как сообщили в донском управлении МВД, ростовчане в футбольных матчах обыграли американских коллег со счетом 11:0 и полицейских из Поднебесной — 7:3.
Отметим, что на Играх высокие результаты показала не только команда из Ростовской области: российские полицейские также выиграли золото в хоккее, боксе, забеге по лестнице на 63 этаж и легкоатлетической эстафете. Бронзу — в жиме штанги лежа, серебро — в стрельбе из лука.
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