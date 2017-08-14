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Ростовские правоохранители успешно выступили на XVII Всемирных играх

16:26 Понедельник, 14.08.2017

Одолели команду из Чикаго и Китая. Ростовские правоохранители успешно выступили на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных 2017 года. Как сообщили в донском управлении МВД, ростовчане в футбольных матчах обыграли американских коллег со счетом 11:0 и полицейских из Поднебесной — 7:3.

Отметим, что на Играх высокие результаты показала не только команда из Ростовской области: российские полицейские также выиграли золото в хоккее, боксе, забеге по лестнице на 63 этаж и легкоатлетической эстафете. Бронзу — в жиме штанги лежа, серебро — в стрельбе из лука.

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