Ростовские студенты стали призерами IV этапа Кубка области по парусному спорту

С 11 по 13 августа в Ростове-на-Дону на территории базы отдыха ДГТУ на левом берегу Дона прошел IV этап Кубка Ростовской области по парусному спорту. Участие приняли более 50 спортсменов региона.

Первые три этапа прошли в Азове, Таганроге и Волгодонске. Спортсмены соревновались в олимпийских, международных и национальных классах яхт. Самым многочисленным стал «Оптимист», который собрал 30 юных спортсменов.

В рамках IV этапа Кубка провели 8 зачетных гонок при силе северо-восточного ветра от 22 до 25 узлов.

Студенческая команда опорного вуза участвовала в дисциплинах «Луч» и «Луч-радиал». Победу в дисциплине «Луч-радиал» одержала Ольга Пономарева, а Светлана Чехова и Алексей Бартов заняли второе место.

Параллельно с Кубком области проводился открытый Кубок Ростова-на-Дону по парусному спорту, посвященный Дню физкультурника. По итогам соревнований первое место заняла молодежная команда Ростова-на-Дону, второе — спортсмены из Азова, третье — студенческая команда ДГТУ.