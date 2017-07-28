Ростовские тхэквондисты выступают на сурдлимпийских играх в Турции

Поединки тхэквондистов начинаются сегодня на сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Ростовскую область представляют три спортсмена — Александр Баркалов, Юлия Овчинникова, Антон Ковтунов. Сами состязания стартовали 17 июля. Сурдлимпийские игры — соревнования людей с нарушениями слуха. В этом году разыграют более 200 комплектов медалей. Российская сборная планирует выступить во всех видах спорта.