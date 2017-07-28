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СПОРТ

Ростовские тхэквондисты выступают на сурдлимпийских играх в Турции

8:00 Пятница, 28.07.2017

Поединки тхэквондистов начинаются сегодня  на сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Ростовскую область представляют три спортсмена — Александр Баркалов, Юлия Овчинникова, Антон Ковтунов. Сами состязания стартовали 17 июля. Сурдлимпийские игры — соревнования людей с нарушениями слуха. В этом году разыграют более 200 комплектов медалей. Российская сборная планирует выступить во всех видах спорта.

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