Ростовские тхэквондисты завоевали на международном турнире девять медалей

Ростовчане завоевали девять медалей на соревнованиях Кубка президента Всемирной федерации тхэквондо, сообщает сайт донского правительства.

Так в категории среди женщин до 57 килограммов серебро выиграла Екатерина Ким. В финале она уступила двукратной олимпийской чемпионке из Великобритании.

Среди мужчин до 54 килограммов бронза у Абибилла уулу Азамата. Кроме того, золото в копилку команды принёс Георгий Попов, он одержал победу в весовой категории до 48 килограммов.

Второе место среди спортсменок до 55 килограммов заняла Ядвига Дмитриева-Баханская. В той же весовой категории, но уже среди мужчин бронзу выиграл Тимур Московченко.

Серебро в весе до 78 килограммов взял Дмитрий Евтухов, бронзу в категории свыше 78 килограммов — Александр Скрипников. Среди кадет до 61 килограмма золото у Матвея Шеховцова. Второе место в категории до 65 килограммов занял Всеволод Цомин.