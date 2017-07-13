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С подрядчиком, который занимался реконструкцией тренировочной площадки к ЧМ-2018, будет расторгнут договор

21:59 Четверг, 13.07.2017

С подрядчиком, который занимался реконструкцией тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу-2018 — стадиона имени Лакомова в Азове, будет расторгнут договор, так как он не сумел выполнить взятые на себя обязательства. Об этом заявили сегодня на заседании регионального оргкомитета по подготовке к Мундиалю. Не лучшим образом обстоят дела и с реконструкцией стадиона СКА, который стоит на балансе Минобороны. Сейчас его строительство значительно замедлилось.
Тем не менее региональный оргкомитет чемпионата остался доволен 81 из 92 мероприятий по подготовке ЧМ-2018. А два ключевых объекта — стадион «Ростов-Арена» и аэропортовый комплекс «Платов» — возводятся с опережением графика.

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