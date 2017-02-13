Сборная ‘Дон-ТР’ стала вице-чемпионом ралли ‘Зимний кубок ДГТУ’

Победа, которой не ждали. Команда «Дон-ТР» заняла второе место на ралли «Зимний Кубок ДГТУ». Телевизионный экипаж впервые решил попробовать свои силах в гонках и одновременно квесте на автомобилях. Конкуренцию им составляли более опытные участники, но тем не менее вторая ступень пьедестала победы в командном зачете — высокое достижение.

К «Зимнему Кубку ДГТУ-2017″ сборная «Дон-ТР» тщательно готовилась в течение двух недель, и вот наступил день старта. Машины помыты, номера наклеены, настрой боевой. В таких соревнованиях команда телевизионщиков участвует впервые. Нашу компанию представляет сразу четыре экипажа. Один из них и, кстати, единственный в ралли — женский.

Условные обозначения, на первый взгляд, кажутся странными только непосвященным. На самом деле, из точек, стрелок и цифр складывается маршрут ралли. Все это называется дорожной книгой. Ее участники соревнований получают всего за 10 минут до начала заездов. Карта изучена, можно ехать.

Главные условия — ехать четко по правилам дорожного движения и строго по заданному организаторами маршруту. Задача — не заблудиться, найти контрольные пункты и соблюдать временной режим. Эти состязания в Ростове проходят уже не первый год. В 2017 году на старт вышли 35 экипажей, причем впервые участниками стали гости из других городов России.

«Это возможность поучаствовать в автоспортивных мероприятиях с минимальными финансовыми затратами. Здесь не нужна специальная экипировка. Можно просто приехать и подать заявку на участие, проехать и получить какие-то эмоции», — говорит организатор ралли третьей категории «Зимний Кубок-2017″ Олег Бахтеев.

Это не гонки на скорость или выносливость, ралли третьей категории — это соревнования на точность движения. С заданиями справились не все. Финишную черту пересекли только 30 экипажей, а зачет получили всего 23. Телевизионщики доехали, правда, не без приключений.

«Не могли найти место, где можно было бы сфотографироваться с машиной. И самое смешное, когда мы стали спрашивать местных жителей о том, где находятся места, которые нам нужны, никто не смог нам ответить», — рассказывает корреспондент Елизавета Немёнова.

Лучший результат в нашей команде показал как раз женский экипаж.

«Мы не знали, что будем единственным женским экипажем. Это вышло случайно, но мы горды собой», — признаются корреспондент ГТРК «Дон-ТР» Марина Черных и редактор ГТРК «Дон-ТР» Евгения Шитова.

Победителями же в абсолютном зачете стали Дмитрий Апрышкин и Александр Гришков.

«Не рассчитывали на то, что займем первое место. Это большой труд, который мы проделали, и мы рады этому», — сказал пилот победитель ралли третьей категории «Зимний Кубок-2017″ Дмитрий Апрышкин.

Сборной «Дон-ТР» тоже есть, чем гордиться — в командном зачете мы завоевали серебряный кубок, пропустив вперед только опытную сборную ДГТУ.