Сборы в Германии ГК «Ростов-Дон»: ни одного поражения

Сборы в Германии для ГК «Ростов-Дон» завершились более, чем удачно — ни одного проигранного матча! Последняя, четвертая встреча, состоялась сегодня между чемпионом России и чемпионом Франции — «Ростов-Дон» вничью сыграл с «Мецом». Итоговый счет — 21:21.

Еще одна ничья на сборах поджидала наших гандболисток 8 августа. На встрече с серьезным соперником — немецким «Метцингеном» — «Ростов-Дон» вышел со счетом 25:25. Игра была ожесточенная, но команды не сдались друг другу.

А вот матч с другой немецкой командой — «Байер» — донские гандболистки завершили уверенной победой: 10 августа они забили в ворота соперниц 31 гол, а хозяйки поля смогли ответить лишь 22-мя.

Также уверенную победу одержал «Ростов-Дон» и над «Триром». Это был первый товарищеский матч на сборе в Германии. Счет этой встречи — 37:28.