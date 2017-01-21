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Сегодня ГК ‘Ростов-Дон’ сразится с немецким ‘Битигхаймом’

10:10 Суббота, 21.01.2017

21 января гандболистки «Ростов-Дона» проведут в Германии третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с «Битигхаймом». Напомним, на данный момент все соперники по турнирной таблице в группе C имеют по два очка.

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