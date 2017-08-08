Спартакиада учащихся: в соревнованиях по гольфу победил ростовчанин
В Аксайском районе соревновались юные гольфисты. 30 спортсменов боролись за звание победителя самого престижного российского старта. Спартакиада учащихся проводится раз в два года для атлетов 15-16 лет. Сборная Москвы, как и ожидалось, стала лидером в командных зачётах. Серебро у юношей завоевали хозяева турнира — команда Ростовской области, у девушек — Красноярского края. Золото досталось ростовчанину Егору Ерошенко и москвичке Наталье Гусевой.
«В первый день у меня не получалось. Немножко нервничал, были такие ошибки, которые меня подвели, но во второй и в третий день смог собраться и сыграть лучше», — рассказывает победитель 8-й летней Спартакиады учащихся России по гольфу Егор Ерошенко (г. Ростов-на-Дону).
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