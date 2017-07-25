Спортсмены из Волгодонска завоевали золото Первенства мира по гребному слалому

В Братиславе завершилось Первенство мира среди спортсменов до 23 лет по гребному слалому. В соревнованиях приняли участие представители Волгодонска — Алексей Попов и Вадим Войналович.

Как сообщает сайт донского правительства, Алексей Попов стал двукратным победителем состязаний, выиграв в новом классе каноэ-микст. Также он взял первое место в составе командной гонки каноэ-двоек вместе с Вадимом Войналовичем, Игорем Михайловым/Николаяем Шкляруком и Александром Овчинниковым/Егором Говером.