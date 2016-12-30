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СПОРТ

Спортсмены ЮФУ успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу

11:15 Пятница, 30.12.2016

В рамках Чемпионата Ростовской области по пауэрлифтингу прошел фестиваль студенческого спорта «Буревестник». Всего в соревнованиях приняли участие представители семи вузов региона.

Так студенты ЮФУ показали хорошие результаты, сообщает пресс-служба вуза. Денис Мелкозеров занял второе место в весовой категории 66 килограммов в чемпионате и жиму лежа в фестивале студенческого спорта «Буревестник».

Владимир Тараненко взял «золото» в весовой категории 120 килограммов, выполнив норматив КМС в чемпионате и жиму лежа, а также занял второе место в фестивале студенческого спорта.

Виталий Исайкин выиграл первое место в весовой категории 120 килограммов, выполнив норматив КМС в фестивале студенческого спорта «Буревестник» 2016 года.

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