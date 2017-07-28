Лента новостей

СПОРТ

Старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк получила звание «Заслуженный тренер России»

16:06 Пятница, 28.07.2017

Старший тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Татьяна Березняк получила звание «Заслуженный тренер России». Соответствующий приказ опубликован на сайте Правительства страны. Татьяну Березняк связывает с клубом богатая история, она играла еще за «Ростсельмаш». В его составе она выигрывала Кубки СССР и России, европейский Кубок Кубков.

Еще темы рубрики

Снимок экрана 2017-07-28 в 16.05.24
28 июля 2017
Старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк получила звание «Заслуженный тренер России»
28 июля 2017
Для «Гандбол-Арены» уже выделили участок на Левом берегу Дона
28 июля 2017
Елена Швайбович: «В этом сезоне болельщики увидят более сильный «Ростов-Дон»
28 июля 2017
Ростовские тхэквондисты выступают на сурдлимпийских играх в Турции

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.