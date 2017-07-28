Старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк получила звание «Заслуженный тренер России»
Старший тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Татьяна Березняк получила звание «Заслуженный тренер России». Соответствующий приказ опубликован на сайте Правительства страны. Татьяну Березняк связывает с клубом богатая история, она играла еще за «Ростсельмаш». В его составе она выигрывала Кубки СССР и России, европейский Кубок Кубков.
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