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Стартовала продажа билетов на матч «Ростов» — «Ахмат»

13:44 Вторник, 18.07.2017

Стартовала продажа билетов на футбольный матч «Ростов» — «Ахмат». Это первая домашняя встреча желто-синих в наступившем сезоне. Игра состоится в ближайшее воскресенье. Билеты можно приобрести на официальном сайте команды и в кассах ростовского стадиона «Олимп-2».

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