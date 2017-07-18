Стартовала продажа билетов на матч «Ростов» — «Ахмат»
Стартовала продажа билетов на футбольный матч «Ростов» — «Ахмат». Это первая домашняя встреча желто-синих в наступившем сезоне. Игра состоится в ближайшее воскресенье. Билеты можно приобрести на официальном сайте команды и в кассах ростовского стадиона «Олимп-2».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.