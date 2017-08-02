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СПОРТ

Стартовала продажа билетов на матч «Ростов — Динамо»

11:43 Среда, 02.08.2017

Стартовала продажа билетов на матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо». Стоимость варьируется от 250 рублей до четырех тысяч рублей. Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Олимп-2″ и на официальном сайте «Ростова». Встреча желто-синих и московского «Динамо» состоится 9 августа в донской столице.

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