Стартовала продажа билетов на матч «Ростов — Динамо»

Стартовала продажа билетов на матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо». Стоимость варьируется от 250 рублей до четырех тысяч рублей. Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Олимп-2″ и на официальном сайте «Ростова». Встреча желто-синих и московского «Динамо» состоится 9 августа в донской столице.