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СПОРТ

Таганрог принимает Первенство России по парусному спорту

13:05 Вторник, 01.08.2017

В Таганроге стартовали соревнования по парусному спорту всероссийского уровня. За победу в первенстве борются более 130 спортсменов в возрасте от 12 до 24 лет.

Как сообщили в местной администрации, география участников достаточно широка. Так, например, свое мастерство продемонстрируют представители Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Владивостока, а также Новгородской, Самарской, Московской, Свердловской, Ярославской областей. От Ростовской области заявлены спортсмены из Таганрога и Азова. Гонки продлятся до 8 августа.

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