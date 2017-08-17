Товарищеский матч ГК «Ростов-Дон» — «Бухарест» закончился вничью

В столице Румынии завершился товарищеский матч между «ГК «Ростов-Дон» и «Бухарестом», который проходил в рамках гандбольного фестиваля. Встреча была яркой и эмоциональной, но закончилась вничью. Итоговый счет — 25:25, сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».