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Товарищеский матч ГК «Ростов-Дон» — «Бухарест» закончился вничью

20:01 Четверг, 17.08.2017

В столице Румынии завершился товарищеский матч между «ГК «Ростов-Дон» и «Бухарестом», который проходил в рамках гандбольного фестиваля. Встреча была яркой и эмоциональной, но закончилась вничью. Итоговый счет — 25:25, сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

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