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Тренерский штаб ХК «Ростов» просматривает 5 игроков

8:06 Среда, 19.07.2017

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Тренерский штаб хоккейного клуба «Ростов» просматривает пятерых игроков. Это защитник Евгений Шевчук и Александр Богданов, нападающие Егор Кулаков, Сергей Чистяков и Максим Леонов — младший брат форварда Андрея Леонова.
В понедельник «кондоры» вышли из отпуска и провели тренировку на на стадионе «Арсенал». Пока хоккеисты восстанавливают форму на траве, а через 2 недели команда перейдет на лёд.

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