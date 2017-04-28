Турнир по лазер-рану пройдет в донской столице
1 мая с 10 до 15 часов на Театральной площади Ростова-на-Дону будут работать несколько спортивных площадок. Организаторы мероприятия планируют принять более пяти тысяч гостей, сообщает сайт донского правительства.
Так в рамках акции, например, состоится легкоатлетический забег. Далее произойдет награждение представителей различных видов спорта. А новинкой станет Всемирный городской турнир по лазер-рану — ответвлению олимпийского пятиборья. Это новое масштабное соревнование, проводимое под эгидой Международной федерации современного пятиборья. Добавим, всех, кто собирается посетить мероприятие, просят брать с собой как можно меньше ручной клади в целях обеспечения безопасности.
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