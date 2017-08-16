Участники соревнований по флюгтагу до сих пор помнят донского рака-2011

Донские болельщики вернулись с, пожалуй, одного из самых безумных соревнований. Проходило оно на гребном канале Крылатское в Москве под девизом «Не взлетим, так поплаваем». Ростовской команды среди участников на этот раз не было. Но победителя 2011 года — ростовского рака — здесь помнят до сих пор.

Даже спустя столько лет участники нынешнего флюгтага наизусть помнят слова из презентационой песни победителей состязаний 2011 года. Тогда ростовский рак покорил не только жюри. Сегодня дончане наблюдают за происходящим со стороны. Валерий Череватенко с этой рампы прыгал уже трижды. Говорит, что без таких мероприятий было бы скучно жить.

Главная идея всего происходящего — соорудить конструкцию весом не более 200 кг, в длину и ширину не превышающую 10 метров и выглядящую как нечто странное, но со смыслом.

Оно не обязательно должно летать, но обязательно должно пролететь над водной гладью как можно дальше и эффектнее. Причем в качестве разгоняющей силы использовать можно только ручную тягу.

История «Дня полетов» — так переводится с немецкого «флюгтаг» — началась в 1991 году в Австрии. С тех пор по всему миру провели более сотни состязаний. Тысячи команд уже бросили вызов гравитации и здравому смыслу, но на каждом следующем флюгтаге появляется что-то особенное.

Пока в Москве никому не удалось побить мировой рекорд. Его установили в 2013 году конструкторы команды The Chicken Whisperers на Флюгтаге в Калифорнии. Аппарат залетел за отметку 78 метров. А самый высокий результат на этом фестивале показал носкоплан — 19 метров. По сумме всех набранных балов ребята на носкоплане стали бронзовыми призерами. На втором — «Эскадрон Гусар летучих» из Твери. А победителями жюри признало пожарных «Горячие Братья» из Санкт-Петербурга.

Кстати, флора и фауна олимпийского водоема не пострадали. Все обломки самодельных конструкций бережно выловлены руками профессионалов и отправлены на остров отлетавших кораблей.