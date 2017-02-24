В 1/8 Лиги Европы ФК ‘Ростов’ сыграет с ‘Манчестер Юнайтед’
Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы. В результате стало известно, что ФК «Ростов» сыграет с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет в донской столице 9 марта, ответный — 16 марта в Манчестере.
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