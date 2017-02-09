В Аксае прошло областное первенство по рукопашному бою

За право представлять Ростовскую область на окружных соревнованиях по рукопашному бою боролись донские спортсмены. Было больше сотни претендентов, и только тройка сильнейших юношей продолжит борьбу за лидерство.

Войти в тройку призёров и тем самым завоевать право представлять донской край на окружных соревнованиях — главная задача спортсменов. Их в Аксай на Первенство Ростовской области приехало почти 130 человек.

«Сегодня участвуют представители Таганрога, Волгодонска, Шахт, Обливской, то есть большая география. Мы, конечно, стремимся охватить всю Ростовскую область, чтобы развивать рукопашный бой в каждом районе и городе региона», — говорит член судейской коллегии Первенства Ростовской области по рукопашному бою Артём Бабюк.

Этим турниром для юношей 14-17-ти лет региональная Федерация рукопашного боя открывает новый спортивный сезон. А значит, чтобы пробиться дальше, именно здесь нужно показать все на что сегодня способен.

Николай Гринько — один из фаворитов состязаний. Он чемпион мира прошлого года в своей возрастной категории. Мастерство юноша демонстрирует в первом же бою. Поединок остановлен досрочно «за явным преимуществом бойца в синем углу.» Однако сам спортсмен уверен, что никогда нельзя недооценивать соперников.

«С каждым годом начинаются новые соревнования, новые этапы. Без разницы что это за соревнования — городские, областные — соперники одинаковые», — рассказывает победитель Первенства мира 2016 года по рукопашному бою Николай Гринько.

В этом году чемпион мира ставит перед собой новую цель — снова все выиграть. Он считает, что легких соперников не бывает, ведь каждый надеется на высокий результат, но победитель всегда только один.

«Уровень спортсменов очень вырос, поэтому отбор необходим», — поясняет президент Федерации рукопашного боя Ростовской области Андрей Парыгин.

В областном первенстве лучший результат в командном зачете показали рукопашники Волгодонска, аксайчане на втором месте, третьими стали спортсмены из Шахт.