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СПОРТ

В ближайшее воскресенье в Шахтах пройдут соревнования по мотоциклетному кроссу

14:21 Четверг, 17.08.2017

В поселке Таловый города Шахты в ближайшее воскресенье, 20 августа, с 9:00 до 20:00, пройдут соревнования по мотоциклетному кроссу. Их приурочили к празднованию Дня города и Дня шахтера.

Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Шахтинской городской общественной спортивной организации «Альбом» (мотокросс) и администрации города Шахты.

В соревнованиях примут участие спортсмены разных возрастных групп, сообщает пресс-служба администрации города Шахты.

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