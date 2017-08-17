В ближайшее воскресенье в Шахтах пройдут соревнования по мотоциклетному кроссу
В поселке Таловый города Шахты в ближайшее воскресенье, 20 августа, с 9:00 до 20:00, пройдут соревнования по мотоциклетному кроссу. Их приурочили к празднованию Дня города и Дня шахтера.
Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Шахтинской городской общественной спортивной организации «Альбом» (мотокросс) и администрации города Шахты.
В соревнованиях примут участие спортсмены разных возрастных групп, сообщает пресс-служба администрации города Шахты.
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