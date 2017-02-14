В четвертьфинале Кубка ЕГФ ‘Ростов-Дон’ сыграет с ‘Брестом’
В четвертьфинале Кубка ЕГФ соперником ГК «Ростов-Дон» станет французский «Брест». Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, первый матч пройдет на выезде 4 или 5 марта, ответный — дома 11 марта. Добавим, победитель в полуфинале встретится с победителем пары «Нант» – «Метцинген».
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