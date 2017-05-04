В донской столице прошли крупные турниры по бильярдному спорту
В донской столице завершились два международных турнира по бильярдному спорту. Кубок Ростова-на-Дону собрал 56 спортсменов до 18 лет включительно. За победу поборолся и ростовчанин Иосиф Абрамов. Он завоевал «бронзу» соревнований.
Также, сообщает сайт горадминистрации, организаторы провели розыгрыш Суперкубка среди победителей турнира. В их число вошли донские бильярдисты Владислав Осьминин и Никита Ливада. В финале Никита Ливада со счетом 7:5 одержал победу над действующим обладателем кубка Артемом Баловым.
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