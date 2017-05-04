В Каменске-Шахтинском проходит ралли-рейд «Дикое поле»

4 мая в Каменске-Шахтинском стартовал ралли-рейд «Дикое поле-2017″. Соревнования продлятся до 6 мая. По словам организаторов, вход для зрителей свободный.

Сегодня гонщики готовят технику к заездам, а завтра, 5 мая, в 10 часов состоится торжественное открытие. Победителей наградят 6 мая в 19 часов.

Гоночная серия проводится уже четвертый год подряд. На этот раз любители и профи покоряют дикие просторы. Это первый этап соревнований.

Для спортсменов подготовили интересные и сложные трассы. «Гвоздь» гонки — пески второго дня с навигационными точками. Участники продемонстрируют свои навыки в классах: Мoto Sport, Мoto Grand Enduro, Мoto Любители; Quad Sport; Quad Любители; SSV Стандарт; SSV Sport; RAID.