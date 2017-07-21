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В Китае на евроазиатском чемпионате по черлидингу выступят ростовчане

9:02 Пятница, 21.07.2017

Черлидеры Донского государственного технического университета на предстоящем евроазиатском чемпионате хотят взять реванш. Об этом заявил главный тренер команды «Гранд» Григорий Худанов. Международные соревнования стартуют сегодня в Поднебесной. Также дончане поборются за медали на открытом чемпионате Китая по черлидингу. В минувшем году донские спортсмены из-за падения во время выступления заняли седьмое место, хотя их программа была одной из самых сильных на турнире.

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