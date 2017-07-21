В Китае на евроазиатском чемпионате по черлидингу выступят ростовчане

Черлидеры Донского государственного технического университета на предстоящем евроазиатском чемпионате хотят взять реванш. Об этом заявил главный тренер команды «Гранд» Григорий Худанов. Международные соревнования стартуют сегодня в Поднебесной. Также дончане поборются за медали на открытом чемпионате Китая по черлидингу. В минувшем году донские спортсмены из-за падения во время выступления заняли седьмое место, хотя их программа была одной из самых сильных на турнире.