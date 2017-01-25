В матче с ‘Агу-Адыиф’ будут участвовать все игроки ‘Ростов-Дона’

В матче гандбольных клубов «Ростов-Дон» — «Агу-Адыиф» будут участвовать все игроки донской команды. Об этом накануне на пресс-конференции заявил главный тренер донских красавиц Фредерик Бужан.

Встреча состоится сегодня в рамках российской Суперлиги. Матч для дончанок пройдет на домашней площадке во Дворце спорта. Отметим, наша команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице, соперницы ростовчанок находятся на 10 строчке.