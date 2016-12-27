В Новочеркасске прошел турнир памяти Михаила Данильченко

Накануне в манеже в ЮРГПУ(НПИ) состоялись соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти мастера спорта СССР в беге на короткие дистанции Михаила Данильченко, сообщает сайт администрации Новочеркасска. Дильченко погиб при исполнении служебного долга в Чечне и похоронен в центре Аллеи Славы на новом кладбище города.

Предварительные забеги на 60 метров выявили пять сильнейших бегунов. После предварительных забегов состоялись финальные на дистанции в 600 метров. Лидером в забеге стала Татьяна Буланова, отрыв ее от остальных участников достигал 20-ти метров. Буланова победила с результатом 1.42.2 секунды. Второй финишировала Бондарева, третьей – Диана Перепечаева.

У мужчин борьба за победу проходила со старта и до последних метров дистанции между прошлогодним победителем Павлом Соханевичем и Дмитрием Ковалевым. Победил Соханевич. Ковалев ему уступил всего 0,4 секунды. Третье место занял Иван Смыслов. В беге на 60м лучший результат показали Александр Веселов из СДЮСШОР №1 – 6,6 секунд — и студентка ЮРГПУ(НПИ) Евгения Харина — 7,9 секунд.