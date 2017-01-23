Лента новостей

СПОРТ

В Ростове готовят футбольное поле к матчу 1/16 финала Еврокубка

21:26 Понедельник, 23.01.2017

Футбольный «Ростов» готовится к старту плэй-офф Лиги Европы. Пока игроки проводят тренировочные сборы в Турции, на стадионе вовсю трудятся рабочие бригады. На странице футбольного клуба в «Твиттере» сегодня появились фото, на которых видно, как рабочие готовят газон футбольного поля. Напомним, 16 февраля «Ростов» встретится с чешской «Спартой» в 1/16 финала Еврокубка. Ответная игра пройдет в Праге 23-го февраля.

Еще темы рубрики

23 января 2017
В Ростове готовят футбольное поле к матчу 1/16 финала Еврокубка
23 января 2017
‘Бизон-Трек-Шоу’ вошло в рейтинг чудес, которые нужно увидеть
23 января 2017
Саид Эззатолахи может остаться в ФК ‘Ростов’
23 января 2017
В Ростове прошел детский всероссийский турнир по волейболу

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Артем 23.01.2017

1/16, не 1/8 финала