В Ростове готовят футбольное поле к матчу 1/8 финала Еврокубка

Футбольный «Ростов» готовится к старту плэй-офф Лиги Европы. Пока игроки проводят тренировочные сборы в Турции, на стадионе вовсю трудятся рабочие бригады. На странице футбольного клуба в «Твиттере» сегодня появились фото, на которых видно, как рабочие готовят газон футбольного поля. Напомним, 16-го февраля «Ростов» встретится с чешской «Спартой» в 1/8 финала Еврокубка. Ответная игра пройдет в Праге 23-го февраля.