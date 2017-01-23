В Ростове готовят футбольное поле к матчу 1/8 финала Еврокубка
Футбольный «Ростов» готовится к старту плэй-офф Лиги Европы. Пока игроки проводят тренировочные сборы в Турции, на стадионе вовсю трудятся рабочие бригады. На странице футбольного клуба в «Твиттере» сегодня появились фото, на которых видно, как рабочие готовят газон футбольного поля. Напомним, 16-го февраля «Ростов» встретится с чешской «Спартой» в 1/8 финала Еврокубка. Ответная игра пройдет в Праге 23-го февраля.
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1/16, не 1/8 финала