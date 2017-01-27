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СПОРТ

В Ростове на ринге встретятся немецкие и донские боксеры

11:01 Пятница, 27.01.2017

Ростовские боксеры померяются силами с немецкими спортсменами на ринге в донской столице. В соревнованиях примут участие несколько десятков боксеров. Накануне прошла совместная тренировка. Турнир принимает один из ростовских детско-юношеский центров.

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