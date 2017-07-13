В Ростове на Спартакиаде учащихся за победу сражаются баскетболистки и теннисисты

Репертуар у юных баскетболисток из Санкт-Петербурга широкий — песен хватает на все время пути от гостиницы до спорткомплекса. Поют девчонки вместе всегда и везде. За исключением, конечно, соревновательной площадки. Это говорят спортсменки, сплачивает команду и помогает оставаться лидерами.

В финале Спартакиады учащихся сборная из северной столицы считается фаворитом. Девушки — победительницы Первенства России, некоторые даже двукратные. Предстоящая игра для участниц соревнований уже третья. Задачи самые высокие — выиграть весь турнир. В соперниках у них 10 лучших команд со всей страны.

У хозяев паркета свои секреты. В ростовской команде есть дополнительный игрок — конь.

«Это наш талисман», — поясняет капитан команды Ростовской области по баскетболу Елизавета Галыгина.

Масштабные соревнования для молодых спортсменов решили проводить еще в СССР. Первая Всесоюзная спартакиада школьников прошла в 1954 году. В истории новой России это восьмой форум, и, как и в советское время, он считается важнейшим стартом для юных атлетов страны.

В этом году они соревнуются в 44 видах спорта. Финальные состязания по 20 дисциплинам проходят в Ростовской области. В эти дни наряду с баскетболистками за медали сражаются и теннисисты.

Для некоторых спортсменов путь в финал был действительно долгим. Например, баскетбольной сборной Ханты-Мансийского округа, чтобы добраться до Ростова, понадобилось пол месяца. Три дня они ехали через всю Россию, две недели проходили акклиматизацию в Волгограде и теперь бьются на паркете в донской столице.

По домам баскетболистки и теннисисты, начнут разъезжаться 16 июля. Финальные состязания по этим видам спорта заканчиваются в субботу. А уже через 10 дней на Дон снова начнут прибывать сильнейшие школьники страны. В конце месяца в разных городах области стартуют соревнования по шахматам, футболу, стрельбе, карате, хоккею на траве, софтболу и гольфу.