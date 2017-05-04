В Ростове на стадионе «Труд» легкоатлеты поборолись за победу в двух турнирах

Накануне на ростовском стадионе «Труд» прошли соревнования Первенства области среди бегунов-юниоров до 20 лет и памяти заслуженного тренера России Н.В. Пустовойта. За победу поборолись легкоатлеты, прибывшие из разных уголков донского края.

Как сообщает сайт администрации Новочеркасска, на высшую ступень пьедестала поднялся Александр Софонов. Он победил в беге на 100 метров с результатом 10,8 секунды. Анна Алтынова в беге на 100 метров среди юниоров завоевала золото. В соревнованиях, посвященных памяти Пустовойта заняла третье место.

В беге на три тысячи метров победила Светлана Похлебина, третье место заняла Елена Попова. На дистанции в 400 метров лучшей среди юниоров стала Яна Дейнега. В соревнованиях памяти Пустовойта она выиграла серебро. Ее результат — 59,6 секунды. Третье место на этой же дистанции занял Артем Мирошниченко.

Добавим, весь пьедестал почета был новочеркасским после мужского забега на дистанцию в три тысячи метров. Выиграли Глеб Барсов, Александр Данченко, Сергей Писковаткий.