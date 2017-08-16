В Ростове открыта регистрация на Донской марафон

В канун Дня города в Ростове пройдет Донской марафон. 16 сентября участники пробегут спортивные дистанции на выбор: 2000 и 5000 метров, 10 километров, а также полумарафон – 21 километр или марафон – 42 километра.

Маршрут дистанций проложат по историческому центру города Ростова через новый Ворошиловский мост на Левый берег Дона. Также участники смогут пробежать вокруг «Ростов-Арены», отмечают в пресс-службе администрации Ростова.

В состав стартового пакета участника марафона входит схема выбранной дистанции; стартовый номер участника; электронный чип для фиксации результата; пакет для сдачи вещей в камеру хранения; организация питания участников на дистанциях; вода на протяжении всего забега; медаль финишера; e-mail и смс-рассылка о пройденной регистрации и результате. На месте получения стартового пакета надо предъявить справку о состоянии здоровья.

Подробную информацию о забеге можно узнать на официальном сайте Марафона. Регистрация участников проходит тут.