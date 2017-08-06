В Ростове планируют построить парк для любителей экстремальных видов спорта

Чтобы заниматься экстремальными видами спорта, нужны специальные площадки, иначе могут быть травмы и трагические последствия. Однако спортивных зон, приспособленных для занятий скейтеров, роллеров и тех, кто катается на особых велосипедах, в Ростове можно пересчитать по пальцам одной руки.

Крутые подъемы и спуски в Ростовском ботаническом саду — излюбленное место для экстремальных велопрогулок. Не останавливает спортсменов даже запрещающая табличка. В погоне за адреналином они забывают о безопасности, и порой стихийный велодром становится причиной серьезных травм. Так в начале лета для 28-летнего мужчины финишем в этом заезде стала больничная койка.

Безусловно, любая прогулка может неожиданно завершится травмой. В данном случае сложность заключалась в том, что машина с медиками не могла проехать до места падения. Стихийный велодром к таким ситуациям не подготовлен, и врачам пришлось пешком добираться до пострадавшего. При этом подходящих безопасных площадок для занятия экстремальными видами спорта в городе почти нет.

Таких сооружений как ростовский велотрек по России всего лишь шесть, говорят в Федерации велоспорта региона. Но за 25 лет существования площадка изрядно износилась и требует серьезной реконструкции.

«Здесь, конечно, все в ужасном состоянии. Объект изначально был сделан без инфраструктуры, мы имеем только чашу объекта и больше ничего. Современный велотрек — это боксы для команд, естественно, деревянное полотно», — отмечает президент Федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк.

Но даже при полном обновлении велотрека спортсмены-любители тренироваться здесь не смогут, на этой площадке готовят профессионалов. Остальные крутить педали сегодня могут в Парке авиаторов. Это, пожалуй, единственное подходящее место в городе-миллионнике, говорят велосипедисты.

Страдают от отсутствия специальных площадок и скейтбордисты. Александр Курдашевский на доске уже 6 лет, но вместо трамплинов при отработке трюков приходится использовать ступени и бордюры. Да и так называемый спот в городе всего один — центральная набережная.

Парк неоднократно пытались сделать сами, рассказывает скейтер Александр Пинкин. Ставили оборудование, но без поддержки администрации площадки быстро уничтожали.

Поддержать спортсменов-экстремалов решили студентки ДГТУ. Алина и Мария Выскребенцевы год назад разработали проект скейтпарка и представили его на молодежном форуме, где выиграли грант на 200 тысяч рублей. Идею одобрили в администрации вуза и даже выделили предполагаемую территорию для строительства. Девушки постарались учесть интересы всех групп экстремалов. Так что через какое-то время здесь можно будет увидеть ребят и на скейтах, самокатах и велосипедах.

«Изначально планировали построить его к сентябрю, но сейчас, учитывая все обстоятельства, возможно, этот срок будет немного перенесен. Работать парк будет круглосуточно. На территории будет находиться администратор, который будет следить за порядком и проводить инструктаж», — рассказывает студентка ДГТУ Мария Выскребенцева.

Обстоятельства довольно банальны — это нехватка финансирования. Сейчас в интернете организован сбор средств для реализации проекта, также авторы ищут спонсора.

Яркий пример удачного инвестирования спортобъектов на Дону — это воркауты. Одна из самых больших площадок России находится как раз в Ростове, в парке Революции. Еще одна тренировочная зона для экстремалов появится на территории обновленного Гребного канала. Городские власти обещают открытие уже к концу года.

Так что, возможно, через пару лет Ростовская область догонит соседний Краснодарский край по количеству специальных спортивных площадок и поборется за звание столицы экстремальных видов спорта.