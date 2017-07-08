В Ростове пройдёт финал VIII летней Спартакиады учащихся ​по баскетболу

Завтра, 9 июля, в Ростове стартует финал VIII летней Спартакиады учащихся-2017 ​по баскетболу среди девушек. Соревнования продлятся до 15 июля. В финале встретятся 10 команд из Санкт-Петербур​га, Москвы, Ростовской, ​ Самарской, Московской, Волгоградской, ​ ​Курской и Свердловской областей,

Красноярского края ​и Ханты-Мансийского​ автономного округа.​ Донские баскетболистки свой первый матч сыграют завтра в 16 часов с командой из Москвы. Место проведения КСК «Экспресс», сообщается на сайте БК «Ростов-Дон-ЮФУ».