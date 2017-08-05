В Ростове прошел благотворительный забег «Достигая цели!»

Сегодня в Ростове прошел благотворительный забег, приуроченный ко Дню железнодорожника и 180-летию российских железных дорог. Его организовал фонд «Линия жизни» и Северо-Кавказская железная дорога.

Несмотря на жару, на Театральной площади на старт вышло около 1000 человек. Взрослые участники бежали на выбор 1520 и 5000 метров, а для детей провели отдельный старт на 500 метров. Самому возрастному спортсмену было 83 года, а самому юному недавно исполнилось 7 месяцев.