В Ростове прошел футбольный турнир памяти журналиста Тимура Иванова

Единственный на Юге России турнир памяти журналиста прошел в Донской столице. На стадионе Олимп-2 вспоминали Тимура Иванова. Более 10 лет он работал в футбольном клубе «Ростов», трудился над созданием официального сайта и пресс-службы желто-синих, писал для «Советского спорта». По словам организаторов футбольной встречи, турнир объединил все, что было важно Тимуру: спорт, журналистику, друзей, болельщиков и команду.

«Жизнь продолжается и она прекрасна…». Эту фразу незадолго до своей кончины написал Тимур Иванов на страничке с соцсети в январе 2016-го. Возможно, именно это, по словам друзей и коллег журналиста, стало толчком для организации футбольного турнира его памяти. Сегодня соревнования смело можно назвать традиционными — они проходят уже второй год. Расширились география и количество участников. Почтить память Тимура в этот раз приехал команды из области. Всего участвовало 8 коллективов: сборная журналистов, Р.С.М, сборная слабослышащих, сборная Азова, команды детдомов №1 и №2 и администрация футбольного клуба «Ростова».

На искусственном поле «Олимпа-2» на протяжении четырех часов выявляли лучших, и в итоге упорной борьбе победу праздновала команда «Подари мечту», которая и получила переходящий кубок.

Награды победителям вручали главный тренер футбольного «Ростова» Иван Данильянц и капитан желто-синих Александр Гацкан.