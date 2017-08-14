В Ростове прошел общегородской велопробег

300 человек поучаствовали в общегородском велопробеге, приуроченном к 88-летию Ростсельмаша. Заезд прошел накануне в донской столице. Велоколонна стартовала у проходной завода и, преодолев около 20-километров, финишировала на Театральной площади, сообщает пресс-служба городской администрации.