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В Ростове прошел общегородской велопробег

8:20 Понедельник, 14.08.2017

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300 человек поучаствовали в общегородском велопробеге, приуроченном к 88-летию Ростсельмаша. Заезд прошел накануне в донской столице. Велоколонна стартовала у проходной завода и, преодолев около 20-километров, финишировала на Театральной площади, сообщает пресс-служба городской администрации.

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