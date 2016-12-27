В Ростове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Вартереса Самургашева
В ростовском спорткомплексе «Новое поколение» состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Вартереса Самургашева. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
На ковер в восьми весовых категориях (от 59 до 130-ти килограммов) вышли титулованные борцы, члены национальной сборной. Победителями турнира стали: Исмай Гарунов (Ростов), Шарип Кагерманов (Чеченская республика), Гарик Гюлумян (Ростов), Исмаил Саидхасанов (Ростов), Илья Ермоленко (Ростов), Мовсар Дугучиев (Санкт-Петербург), Ахмед Мусаев (Чеченская республика), Омар Омаров (Астрахань).
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