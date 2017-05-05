В Ростове прошли соревнования по армрестлингу

В Ростове-на-Дону в рамках муниципального этапа «Спартакиады Дона 2017» состоялись соревнования по армрестлингу. За победу поборолись 32 спортсмена из Октябрьского, Железнодорожного, Кировского, Первомайского и Пролетарского районов города.

Как сообщает сайт администрации донской столицы, ростовчане соревновались в четырех весовых категориях: до 65 килограммов и свыше 65 килограммов у женщин, до 80 килограммов и свыше 80 килограммов у мужчин. Лучшими стали представители Железнодорожного района, они выиграли четыре золота и два серебра, а так же командный кубок.