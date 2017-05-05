В Ростове прошли соревнования по армрестлингу
В Ростове-на-Дону в рамках муниципального этапа «Спартакиады Дона 2017» состоялись соревнования по армрестлингу. За победу поборолись 32 спортсмена из Октябрьского, Железнодорожного, Кировского, Первомайского и Пролетарского районов города.
Как сообщает сайт администрации донской столицы, ростовчане соревновались в четырех весовых категориях: до 65 килограммов и свыше 65 килограммов у женщин, до 80 килограммов и свыше 80 килограммов у мужчин. Лучшими стали представители Железнодорожного района, они выиграли четыре золота и два серебра, а так же командный кубок.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.