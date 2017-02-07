В Ростове прошло первенство по тхэквондо

Донская столица принимала лучших тхэквондистов области. Первенство впервые проходило по новым правилам — спортсменам приходилось ограничивать себя в привычных комбинациях, и это, конечно же, обостряло бои.

Финальный поединок для Анастасии Коробейниковой в соревнованиях стал пятым. Конкуренция в этих возрастной и весовой категориях большая, но Настина решающая схватка оказалась не очень сложной. Со своей соперницей девочка справилась быстро. Впрочем у ростовчанки был мощный стимул для победы.

«Мне папа сказал, что если я получу «золото», то он будет мной гордиться», — рассказала победительница турнира Анастасия Коробейникова.

Еще один победитель — 9-летний Рома свой решающий бой тоже выиграл с легкостью. Для него это не первая победа.

«Мне нравится выступать на соревнованиях и выигрывать первые места. Если заниматься только на тренировках, то не получится опыт не увеличится», — пояснил победитель турнира Роман Симашкин.

Всего же открытом городском турнире участвовали больше 500 спортсменов из разных городов и районов области. Почти для каждого состязания стали, своего рода, открытием. Первенство впервые проходило по новым правилам.

«Динамика боя поменялась. Все удары ниже пояса наказываются. Спортсменам тяжело даются новые правила», — прокомментировал главный судья турнира Александр Казаев.

«Уровень спортсменов у нас выше среднего, то есть выступают и победители крупных турниров, и тех, кто еще в резерве», — отметил президент Федерации тхэквондо Вячеслав Хан.

За награды боролись в течение двух дней. Сначала спортсмены помладше, затем старшая возрастная группа. Было разыграно более 30-ти комплектов наград. У воспитанников клуба «Грандмастер» наибольшее количество медалей.