В Ростове открывается Спартакиада Дона 2017

Сегодня, 29 апреля, в Ростове-на-Дону открывается муниципальный этап Спартакиады Дона 2017. Соревнования начались в 8 утра. Более 250 человек пробуют себя в армспорте, гиревом спорте, мини-футболе, шахматах и фланкировке казачьей шашкой. Спартакиада продлится до 14 июня. Всего в этом году планируется участие более 50 тысяч жителей Дона. В программе заявлено 18 дисциплин. Торжественное открытие Спартакиады Дона 2017 пройдет сегодня в ростовском спорткомплексе «Экспресс» 15:00. Вход на мероприятие свободный.