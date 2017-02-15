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СПОРТ

В Ростове состоялся массовый забег ‘День Влюбленных’

12:04 Вторник, 14.02.2017

Поучаствовать в массовом забеге «День Влюбленных» в Ростове-на-Дону решили как сложившиеся пары, так и те, кто еще только ищет свою вторую половинку. Дистанцию каждый выбирал, исходя из своей физической подготовки. Пробежку устроили в парке Островского. Это международная акция. Помимо Ростова, в ней поучаствовали жители 42 городов России, а также Канады, Казахстана, Украины и даже Арабских Эмиратов.

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Казак 15.02.2017

не очень понятен смысл навязывания импортных праздников… может еще условный день взятия Бастилии начнем забегами праздновать как алкоголики, которые находят любой повод чтобы выпить? А еще есть день рождения Патриса Лумумбы…