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В Ростове в рамках Спартакиады учащихся прошли соревнования по гандболу

10:13 Вторник, 24.01.2017

Накануне на площадке ростовской школы №112 прошел финальный этап соревнований по гандболу среди юношей в рамках комплексной Спартакиады учащихся 2016-2017 учебного года. Как сообщает сайт администрации донской столицы, первое место заняла команда гимназии № 95, второе место — школа № 60, третье место — школа № 112.

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