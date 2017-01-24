В Ростове в рамках Спартакиады учащихся прошли соревнования по гандболу

Накануне на площадке ростовской школы №112 прошел финальный этап соревнований по гандболу среди юношей в рамках комплексной Спартакиады учащихся 2016-2017 учебного года. Как сообщает сайт администрации донской столицы, первое место заняла команда гимназии № 95, второе место — школа № 60, третье место — школа № 112.