В Ростове встретили призеров Чемпионата Европы по баскетболу

Сегодня в Ростове-на-Дону встречали призеров Чемпионата Европы по баскетболу. Анна Здебская, Екатерина Осипова и Анна Буровая привезли на Дон бронзовые медали женского молодежного первенства.

В составе национальной сборной воспитанницы ростовской школы баскетбола уступили только испанкам, которые и стали чемпионками. В борьбе за бронзу россиянки с легкостью одолели команду Франции. Анна Здебская и Екатерина Осипова пообещали в следующем сезоне, привести к медалям и «Ростов-Дон», игроками которого являются.