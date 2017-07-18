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В Ростове встретили призеров Чемпионата Европы по баскетболу

17:45 Вторник, 18.07.2017

Сегодня в Ростове-на-Дону встречали призеров Чемпионата Европы по баскетболу. Анна Здебская, Екатерина Осипова и Анна Буровая привезли на Дон бронзовые медали женского молодежного первенства.

В составе национальной сборной воспитанницы ростовской школы баскетбола уступили только испанкам, которые и стали чемпионками. В борьбе за бронзу россиянки с легкостью одолели команду Франции. Анна Здебская и Екатерина Осипова пообещали в следующем сезоне, привести к медалям и «Ростов-Дон», игроками которого являются.

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