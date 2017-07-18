В Ростове встретили призеров Чемпионата Европы по баскетболу
Сегодня в Ростове-на-Дону встречали призеров Чемпионата Европы по баскетболу. Анна Здебская, Екатерина Осипова и Анна Буровая привезли на Дон бронзовые медали женского молодежного первенства.
В составе национальной сборной воспитанницы ростовской школы баскетбола уступили только испанкам, которые и стали чемпионками. В борьбе за бронзу россиянки с легкостью одолели команду Франции. Анна Здебская и Екатерина Осипова пообещали в следующем сезоне, привести к медалям и «Ростов-Дон», игроками которого являются.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.