В Ростове завершилось областное первенство по дзюдо
Накануне в Ростове-на-Дону завершилось первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В весовой категории от 70-ти килограммов победительницей стала Анастасия Иванова, в категории 44 килограмма лидером стала Софья Полторак, в категории 48 килограммов первое место завоевала Анастасия Арапова, 50 килограммов — Андрей Оганян. Филипп Саранчев в категории 60 килограммов в схватке за третье место одержал досрочную победу, сообщает сайт администрации Новочеркасска.
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