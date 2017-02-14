В Шахтах состоялось областное Первенство по русским шашкам

В Шахтах прошло первенство Ростовской области по русским шашкам среди юношей и девушек, сообщает Союз спортивных журналистов. Успешно выступили в турнире ростовские школьники.

Так, в старшей группе среди юношей второе место занял Егор Клюев (9-й класс, школа № 67). А среди девушек третье место заняла Виолетта Чернышова (9 класс, школа № 97). В средней группе среди юношей третье место занял Даниил Бабченков (7 класс, школа № 24). В младшей группе среди девочек второе место заняла Диана Бондаренко (1 класс, школа № 97).