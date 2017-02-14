В Шахтах состоялось областное Первенство по русским шашкам
В Шахтах прошло первенство Ростовской области по русским шашкам среди юношей и девушек, сообщает Союз спортивных журналистов. Успешно выступили в турнире ростовские школьники.
Так, в старшей группе среди юношей второе место занял Егор Клюев (9-й класс, школа № 67). А среди девушек третье место заняла Виолетта Чернышова (9 класс, школа № 97). В средней группе среди юношей третье место занял Даниил Бабченков (7 класс, школа № 24). В младшей группе среди девочек второе место заняла Диана Бондаренко (1 класс, школа № 97).
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.